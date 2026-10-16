ترامب: زيلينسكي ليس شخصاً جيداً للتعامل معه

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه شريك تفاوضي أكثر صعوبة من الروسي فلاديمير بوتين، مصورا إياه كعقبة أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية المحافظة للغاية يوم الخميس، ألمح ترامب إلى أن اتفاق السلام لن يكون ممكنا إلا بدون القائد الأوكراني. وقال: "زيلينسكي ليس شخصا جيدا للتعامل معه بالنسبة لنا".

وقال ترامب: "إنهم لا يريدون التسوية. هو يقول إنه يريد التسوية، لكنه لا يفعل. لا، أنا لست من كبار المشجعين لزيلينسكي"، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب، التي بدأت في فبراير 2022، قريبا.

وأضاف ترامب إنه يعتقد أن كلا القائدين يريدان السلام ولكنه وجد تفاوض زيلينسكي أكثر صعوبة من تفاوض بوتين.

واشتبك ترامب وزيلينسكي مرارا وتكرارا. وعبر زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خيبة أمله بعد أن اتفق ترامب مع موسكو على السماح لروسيا بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال زيلينسكي للصحفي البريطاني بيرس مورجان: "إنه لمن المؤسف أننا نخسر شريكا قويا".

واتهم ترامب زيلينسكي برفع أسعار النفط العالمية من خلال الهجمات على المصافي الروسية. وقال الرئيس الأمريكي: "إنه لا يقدم خدمة جيدة للعالم".

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم الأمريكي، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية للدفاع الجوي وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". وقد اشتكى زيلينسكي من وجود ثغرات في مشاركة المعلومات الاستخباراتية وقيود على الإنترنت، والتي قال إنها تسببت في فشل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

ومن المقرر أن ينضم زيلينسكي إلى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.