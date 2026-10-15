بعد تأخير 12 عاماً.. افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية

افتُتح جسر جديد يربط الصين وكوريا الشمالية، بعد تأخير استمر أكثر من عقد، في إشارة إلى تعمق العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن مراسم افتتاح جسر نهر يالو الجديد أُقيمت صباح اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصين الإخبارية الرسمية، شاحنات مزينة بالأعلام الوطنية للصين وكوريا الشمالية تنتظر على الجسر، الذي زُين هو الآخر بأعلام البلدين.

وتوقعت بكين أن يسهم الجسر، الذي يتألف من أربعة حارات ويمتد بطول 3 كيلومترات، ويربط مدينة داندونغ شمال شرقي الصين بمدينة سينويغو الكورية الشمالية، في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتواصل بين الشعبين.

افتتاح الجسر بعد تأخير 12 عاما

كان من المتوقع في البداية أن يدخل الجسر الخدمة عام 2014، بعدما بدا أن الصين أكملت أعمال البناء في جانبها. لكن الموعد مر دون افتتاح الجسر، ودون أن تنفذ كوريا الشمالية الأعمال المقابلة في جانبها.

وأدى غياب أعمال إنشائية ملموسة في سينويغو إلى تكهنات بأن بيونغ يانغ كانت متخوفة من زيادة اعتمادها الاقتصادي على الصين، أو مستاءة من تصويت بكين لصالح قرارات للأمم المتحدة تشدد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. ورأى بعض المراقبين أن البلدين اختلفا أيضا بشأن موقع الجسر.

وأثار تعثر مشروع الجسر تقريرا شديد اللهجة على نحو غير معتاد في صحيفة جلوبال تايمز، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، نقل عن سكان في داندونغ استياءهم من التأخير في مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.

ويأتي افتتاح الجسر الجديد بعد شهر من تدشين جسر بين روسيا وكوريا الشمالية

وقال مراقبون إن الجسر الجديد من المرجح أن يعزز التجارة الثنائية ويحسن كفاءة الخدمات اللوجستية تدريجيا.

ومن المتوقع أن يخفف الجسر الجديد الضغط على جسر قائم قديم يربط داندونغ بسينويغو، ويمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين. ويحمل الجسر القديم، الذي يعود إلى عقود، خطا للسكك الحديدية إلى جانب السيارات والشاحنات، لكن حركة المركبات عليه لا تسير إلا في اتجاه واحد في كل مرة.