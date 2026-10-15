سي.إن.إن: أمريكا تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران

ذكرت شبكة ‌سي.إن.إن اليوم ​الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ⁠ضربات قد تشمل استخدام قنبلة من طراز (جي.بي.يو-43/بي)، المعروفة أيضا ‌باسم "أم القنابل"، ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع ‌النووية الإيرانية في ‌حال أمر الرئيس ‌دونالد ترامب باستئناف ‌العمليات القتالية.

وسيعد استخدام هذه ​القنبلة، ‌وهي ​أكبر الأسلحة ⁠غير النووية في الترسانة الأمريكية، تصعيدا ​خطيرا ⁠في الصراع، ⁠إلا أن مسؤولين مطلعين على ⁠مناقشات التخطيط العسكري أبلغوا سي.إن.إن بأن هناك تساؤلات لا تزال قائمة حول مدى ‌جدواها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ​لواشنطن.