ترامب يدعو لإعدام مسربي معلومات العمليات العسكرية رمياً بالرصاص

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام "ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص"، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الأربعاء.

وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تُكشف هويته، يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال: "ينبغي إعدام من يسربون المعلومات رميا بالرصاص"، مضيفا أن المتورطين في التسريبات كانوا يُعدمون بهذه الطريقة "قديما".

وقصفت القوات الأمريكية منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو 2025، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".

وتأتي تصريحات ترامب وسط تجدد الجدل بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ أول عملية إعدام عسكرية منذ 65 عاما.

ويرغب وزير الدفاع بيت هيجسيث أيضا في بث عملية الإعدام مباشرة، وهو اقتراح أثار انتقادات واسعة.

ومن المقرر إعدام نضال حسن، الذي أُدين بتنفيذ مجزرة في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، في الثالث من ديسمبر، في موقع الهجوم.

كما أسهمت محاولة إعدام فاشلة في ولاية تينيسي في تأجيج الجدل، إذ قالت السلطات إن كريستا بايك /50 عاما/ المدانة بالقتل، نجت من جرعتين من عقار بنتوباربيتال. وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة تُعدم في الولاية منذ أكثر من 200 عام.