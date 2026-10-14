دبي تستشرف مستقبل العالم بمشاركة 700 قائد وخبير من 90 دولة

بدأ في دبي صباح اليوم أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، استشراف التحولات العالمية وبحث حلول مبتكرة للتحديات والفرص وذلك ضمن جلسات وحوارات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، .

وتستضيف مدينة جميرا الاجتماعات خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بتنظيم من حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة أعمال وخبراء، إلى جانب 300 من القيادات العالمية الشابة.

وتتضمن الاجتماعات، أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، تناقش 6 محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والعلوم والابتكار، والاقتصاد، والجغرافيا السياسية والأمن والتجارة، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والاستدامة.

وتهدف الحوارات إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون، وتعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية.

كما تسهم مخرجاتها في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، في إطار الشراكة الممتدة لأكثر من 17 عاماً بين حكومة الإمارات والمنتدى.