ألمانيا توقف قطاراً متجها إلى فرنسا بسبب مسدسي رذاذ فلفل

تسبب شابان كانا يحملان مسدسين يطلقان رذاذ الفلفل في استدعاء الشرطة الألمانية للتدخل على متن قطار كان متجهًا من مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية بأن 4 ركاب لاحظوا، كلٌّ على حدة، أن أحد الرجلين يخفي تحت سترته سلاحًا ناريًا أو شيئًا يشبهه، وذلك على متن القطار الذي انطلق من فرانكفورت الساعة 14:03. وأضافت أن الشرطة الاتحادية تلقت بلاغًا من القطار بشأن الواقعة قرابة الساعة 14:30.

وتابعت المتحدثة أن القطار توقف القطار بشكل غير مجدول في بلدة بيبليس الواقعة جنوب ولاية هيسن الألمانية، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة الاتحادية أخرجوا الرجل المشتبه به ومرافقه من القطار، وتبين أن كلًا منهما يحمل مسدسًا لإطلاق رذاذ الفلفل يشبه المسدسات الحقيقية. ويبلغ الرجلان من العمر 19 و20 عامًا.

وقالت المتحدثة:" لم يكن هناك أي تهديد أمني داخل القطار". وأضافت أن الرجلين تصرفا بهدوء شديد، حتى أثناء فحص التذاكر. وأضافت المتحدثة أنه اتضح أن الشاب البالغ من العمر20 عامًا لم يكن يحمل تذكرة سفر. ولا تزال الدوافع وراء حيازتهما لرذاذ الفلفل غير واضحة . وصرح المتحددثة بأن الشرطة صادرت المسدسين، وسجلت البيانات الشخصية للرجلين. ويجري حاليًا التحقق مما إذا كانا قد ارتكبا مخالفة لقانون حيازة الأسلحة.

واستأنف القطار، الذي يحمل الرقم 9580، رحلته من بيبليس بعد نحو ساعة ونصف الساعة. وكانت محطته التالية وفق الجدول هي مدينة مانهايم.