ترامب يدعو إلى اختيار رئيس أوكراني جديد

دعا ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت ​أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فولوديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي.

وفيما يعد أحد أشد انتقادات زيلينسكي للبيت الأبيض حتى الآن، ربط الرئيس الأوكراني بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على الديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس السبت وأسفر عن مقتل 20 شخصا، بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجيا الأوكرانية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أن الوقت قد حان لأوكرانيا للحصول على رئيس جديد"، مضيفا أن زيلينسكي أضر بإمدادات الديزل العالمية بالضربات التي تستهدف المصافي الروسية.

وأضاف "إنه يريد أن يسبب مشاكل لمزارعينا ومربي الماشية لدينا فيما يتعلق بوقود الديزل، لأن روسيا توفر جزءا كبيرا من وقود الديزل في جميع أنحاء العالم".

في وقت سابق من أمس، قال زيلينسكي إن إعلان ترامب يوم الجمعة عن صفقة الديزل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح موسكو جرأة أكبر. وبدلا من ذلك، حثت كييف واشنطن على الضغط على موسكو من أجل إجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف.

وقالت الحكومة ‌الروسية أمس السبت إنها رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات الديزل.

وقال زيلينسكي "اليوم، عبرت روسيا عن شكرها لرفع ‌العقوبات على صادرات الديزل بإلقاء خمس قنابل انزلاقية على مبان سكنية في زابوريجيا".

وأضاف "قدمت الليلة الماضية تأكيدا إضافيا على أن روسيا تنظر إلى أي تخفيف للضغط ‌على أنه إشارة إلى أنه يمكنها، على ما يبدو، مواصلة ‌القتال، وأنه يمكنها، على ما يبدو، مواصلة إلقاء القنابل على المدن. نحن بحاجة إلى إشارات مختلفة".

ومدينة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا هدف متكرر للقصف الروسي، حيث اشتدت الهجمات في الأشهر القليلة الماضية.