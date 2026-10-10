كوريا الجنوبية.. إصابة 38 شخصاً جراء انهيار سقف "سوبر ماركت"

أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا بإصابات طفيفة جراء انهيار أجزاء من سقف من الجبس في "سوبر ماركت" في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء اليوم السبت.

وقالت إدارة الإطفاء في دايجو إن 66 شخصا آخرين قاموا بإخلاء المبنى بعد الانهيار الذي تم الإبلاغ عنه في الساعة 10.16 صباحا.

وتلقى تسعة أشخاص العلاج في المستشفيات. وفي حين أنه من المحتمل أن يرتفع عدد الإصابات، قرر أفراد الطوارئ في مكان الحادث أنه من غير المرجح أن يكون أي شخص قد تعرض لإصابات خطيرة، وفقا لمسؤول إدارة الإطفاء يون جونج مي.

وأظهرت صورة من مكان الحادث رجال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عقب انهيار سقف الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق. ولم يتضح على الفور سبب الانهيار.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إنه أصدر تعليماته للمسؤولين ببذل كل جهد لإنقاذ المواطنين وضمان الاستجابة الشاملة للحادث.