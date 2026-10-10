ترامب يهنئ بوتين بعيد ميلاده خلال اتصال هاتفي

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا قدما التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده.

وتمنى ترامب لبوتين النجاح والرفاهية خلال اتصال هاتفي يوم أمس الجمعة كما حرص على نقل تحيات زوجته ميلانيا.

وأعرب بوتين عن شكره لترامب على التهنئة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس عن مستشار الرئاسة الروسية للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف.

وصرح أوشاكوف بأن الاتصال ــ الذي يعد السادس بين الرئيسين هذا العام وفقاً للكرملين ــ قد سار بشكل جيد، مشيرا إلى أن كلا من بوتين وترامب لم يكن يرغب في أن يكون البادئ بإنهاء المكالمة.

وبعد اتصاله الأخير مع بوتين، أعلن ترامب عن اتفاق سيتم بموجبه توفير أكثر من 300 ألف طن من الديزل على الفور للولايات المتحدة والسوق العالمية.

وقال أوشاكوف إن بوتين وترامب ناقشا أيضا الحرب في أوكرانيا. وأوضح بوتين أن موقف روسيا بشأن أهداف ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" لم يتغير.

وأضاف أوشاكوف أن بوتين أعرب عن تقديره لتركيز ترامب وفريقه على الحوار مع روسيا. وربما يجتمع الرئيسان في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين في منتصف نوفمبر، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق على موعد بعد.

يذكر أنه في يوم الأربعاء، الذي كان يوافق عيد ميلاد بوتين الـ74، شنت روسيا هجمات قوية بشكل خاص على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات الأوكرانية.