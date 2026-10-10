بنما.. انهيار المباني وانقطاع الكهرباء وتوقف الرحلات وهلع في الشوارع.. إثر زالزال 7.7 درجات

تدريب السكان على الإخلاء في كافة البلاد لمواجة أخطار الزلازل

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب بنما ​اليوم الجمعة، مما أدى إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف ‌الرحلات الجوية وخروج ​السكان إلى الشوارع، كما تسبب في حدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 12.6 كيلومتر، ومن المحتمل أن يكون أسفر عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في بنما، التي يندر فيها حدوث زلازل بهذه القوة، سكانا مسنين يذرفون الدموع في الشوارع في الوقت ⁠الذي تتعرض فيه البلاد لسلسلة من الهزات الارتدادية الأقل قوة.

وقناة بنما، التي تبعد حوالي 203 كيلومترات عن مركز الزلزال، تعمل بشكل طبيعي.

ووفقا لبيانات الرصد الصادرة عن منصة ورك سبيس التابعة لمجموعة بورصات لندن، كانت حوالي 90 سفينة، بما ‌في ذلك سفن نقل البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات، تنتظر عند طرفي الممر المائي الرئيسي للعبور أو الرسو في أرصفة تخدم محطات التخزين وخدمات إعادة الشحن.

وقدرت هيئة المسح ‌الجيولوجي الأمريكية أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى ما بين واحد ‌بالمئة وعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبنما.

وذكرت شركة ناتورجي المزودة للكهرباء ‌أن التيار الكهربائي انقطع في ستة ‌أقاليم، وأوقف مطار توكومين الدولي، وهو من المطارات الرئيسية في المنطقة، الرحلات الجوية.

وكان مركز الزلزال قريبا من بلدة ​لا بيتالوثا في منطقة ‌هيريرا قليلة السكان قرب ساحل ​المحيط الهادي. وأفاد شاهد من رويترز ⁠بشعور الناس بالهزات حتى في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا المجاورة.

وقال عمر سميث، مدير إدارة الحماية المدنية في بنما، للمنفذ الإعلامي المحلي (تيليميترو ريبورتا) إن تأثيرات الزلزال سجلت في تشيتري، ​عاصمة هيريرا، وعلى ⁠طول الساحل في ⁠مقاطعة لوس سانتوس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة (لا برينسا) انهيار برج مبنى تاريخي إلى جانب عدة شرفات لمبنى سكني في مدينة بينونومي التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين ⁠مركز الزلزال وبنما سيتي.

وأعلنت الشركة المشغلة لقطار الأنفاق في العاصمة تعليق الخدمة مؤقتا على خطين من خطوط مترو الأنفاق في بنما سيتي لأسباب تتعلق بالسلامة. وعلى الصعيد الوطني، أمرت وزارة التعليم في بنما بإغلاق المدارس.

ودفع الزلزال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إلى التنبيه من احتمال وصول أمواج تسونامي ‌خطرة إلى أجزاء من سواحل بنما وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وبيرو ونيكاراجوا وجواتيمالا والسلفادور والمكسيك خلال الساعات الثلاث التالية.

وذكر النظام ​أيضا أن هناك تهديدا محتملا بحدوث تسونامي في ولاية هاواي الأمريكية، وأصدرت بحرية دولة تشيلي أيضا تحذيرا من تسونامي.

وكان من المقرر أن تجري بنما تدريبا على مستوى البلاد على الإخلاء يوم الاثنين الأسبوع المقبل لاختبار قدرات البلاد على الاستجابة لحالات الطوارئ ​في مواجهة الزلازل.