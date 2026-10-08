شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية بين بريطانيا وألمانيا

تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة ‌جديدة ​لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية بالتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والمستشار الألماني ⁠فريدريش ميرتس في برلين اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من تحذيرهما من ‌التهديد الهجين القادم من روسيا.

أفاد مقر داوننغ ‌ستريت بأن الشراكة الجديدة ستشمل ‌تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد ‌وردع وإحباط ‌التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية ​أو التي ‌تتم ​عبر الهجمات الإلكترونية وأعمال ⁠التخريب.

وتقول المملكة المتحدة إن الأعداء، "وخاصة روسيا"، يشكلون تهديدا ​هجينا ⁠في ⁠أوروبا وخارجها.

وحذر رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية يوم ⁠الاثنين من أن "المواجهة التي نخوضها مع روسيا اتخذت بعدا جديدا وأكثر خطورة".

كانت ألمانيا قد أعلنت ‌الشهر الماضي أنها توصلت إلى استنتاج مفاده ​أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج/هاله في أغسطس.