أمريكا توقف البحث عن ركاب الطائرة الطبية المتحطمة

أوقف ​خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن ‌ستة ​أشخاص كانوا على متن طائرة نقل طبي تحطمت قبالة سواحل جزيرة نانتاكيت بولاية ماساتشوستس.

وقال الأميرال ماثيو ليك قائد المنطقة الشمالية الشرقية ⁠في خفر السواحل في بيان يوم الأحد "ليس من السهل اتخاذ قرار تعليق البحث... نتقدم بخالص تعازينا إلى أسر ‌وأحباء المتضررين من هذه المأساة، ونشكر الأجهزة الشريكة التي ساعدت في دعم ‌جهود البحث".

وأعلن خفر السواحل أنه ‌بعد العثور في وقت متأخر ‌من يوم ‌السبت على حطام طائرة جلف ستريم كانت متجهة إلى ​بوسطن من ‌برمودا، ​بحث يوم الأحد عن الركاب ⁠وأفراد الطاقم باستخدام طائرات وسفن.

وأظهرت بيانات موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات ​أن ⁠الطائرة المسجلة ⁠باسم لاتيتيود إير أمبولانس غادرت برمودا الساعة 1241 صباحا يوم السبت (0301 بتوقيت ⁠جرينتش).

وقال مسؤولون إن أربعة كنديين ومواطنين من برمودا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن.

ونشرت محطة بوسطن 25 ‌التلفزيونية المحلية مقطعا صوتيا لمراقب الحركة الجوية في ​مطار لوجان يسأل طيار طائرة جلف ستريم عما إذا كان يعلن حالة طوارئ. ولم يصدر أي رد ​من الطيار.