الهجوم الـ70.. ضربة أمريكية تقتل 4 أشخاص في الكاريبي

أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي يوم أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها المستمرة منذ عام ضد من يشتبه في أنهم مهربون في أمريكا اللاتينية.

ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على القوارب إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة ترامب في استهداف من تطلق عليهم "إرهابيي المخدرات" في سبتمبر 2025.

وكما هو الحال مع معظم بيانات الجيش بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها استهدفت من يُشتبه في أنهم مهربو مخدرات عبر طرق التهريب المعروفة.

ولم يقدم الجيش أدلة على أن السفينة كانت تنقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس ما بدا أنه انفجار يدمر قاربا متحركا، قال الجيش إنه قارب سريع.

وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الحليفة لتوسيع هجومها البري عبر عدة دول في أمريكا اللاتينية.

وقال وزير الحرب بيت هيجسيث خلال زيارة لبنما في أغسطس الماضي إن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإجرامية على أراضيها.

ونفت غواتيمالا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وأطلقت الإكوادور مهمات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس الماضي.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والجرعات الزائدة القاتلة التي تحصد أرواح الأمريكيين. لكن إدارته قدمت القليل من الأدلة لدعم ادعاءاتها.