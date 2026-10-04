22 ألف صاعقة برق تضرب كريت في 24 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد اليونانية اليوم الأحد أن نحو 22 ألف صاعقة برق ضربت جزيرة كريت وجنوب بحر إيجة خلال الـ24 ساعة السابقة، حيث تقيم السلطات الضرر الذي وقع بعد فترة من هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية.

وقالت سلطات هيئة الطقس إنه من المتوقع هطول الأمطار لعدة ساعات قبل تحسن الظروف الجوية.

وقد دُمرت مناطق كبيرة من مناطق الإنتاج الزراعي في كريت، كما غمرت المياه طرق كثيرة. وتضررت الكثير من المنازل وانقطعت الكهرباء عن كثير من المناطق.

وفي جزيرة رودوس، تعرضت سائحة ألمانية لصاعقة برق وتوفيت أمس الأول الجمعة. وأصيب زوجها بإصابات طفيفة.

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع تحسن ظروف الطقس في جزيرة رودوس أيضا.