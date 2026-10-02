ترامب يعتزم تعيين مدير الاستخبارات الوطنية مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي





يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عدة الجمعة، تعيين مدير الاستخبارات الأميركية الحالي جاي كلايتون في منصب مرجع الحكومة لشؤون الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قال في مطلع الأسبوع الجاري إنه سيعلن قريبا اسم الشخص الذي اختاره لتولّي الملف خلفا لديفيد ساكس الذي ترك منصبه في نهاية مارس.

وأشارت محطة "سي بي إس" التلفزيونية إلى أن ترامب قد يُبقي على جاي كلايتون في منصبه الحالي، على أن يُضاف هذا التفويض الجديد إلى صلاحياته.

وتولى كلايتون الستيني منصب مدير الاستخبارات الوطنية ("دي إن آي") قبل فترة وجيزة، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه في أواخر يوليو. وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، كان يشغل منصب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن منذ أبريل 2025.

وترأس كلايتون أيضا بين عامي 2017 و2020 هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تتولى الرقابة على الأسواق المالية، وعيّنه ترامب في هذا المنصب.

وعمل كلايتون المتحدر من فرجينيا محاميا في قطاع الأعمال لأكثر من عقدين، خصوصاً في القطاع المالي.

ولا يمتلك كلايتون أي خبرة في القطاع التكنولوجي، على عكس ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في سيليكون فالي.

ويأتي التعيين المرتقب لمرجع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت اكتسب هذا الملف أهمية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا بسبب تصاعد المخاوف حيال قدرة الشركات المبتكرة لأدوات هذه التكنولوجيا على التحكم فيها.

وتعهّد كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء اتخاذ مجموعة إجراءات لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولكن من دون أي تنظيم خارجي يعارضه ترامب.