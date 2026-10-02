أوكرانيا.. روسيا تقصف جسراً في كييف ومنشأة بميناء إزمايل

أعلنت وزارة ‌الدفاع الروسية ​اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية ⁠تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية ‌في كييف، ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة، ‌ومجمع صناعي في ميناء ‌إزمايل بمنطقة أوديسا.

وأوضحت ‌الوزارة أن ‌الجسر كان يُستخدم لنقل قوات ​وشحنات ‌عسكرية إلى ​قوات أوكرانية في ⁠منطقة دونباس، بينما استخدم مجمع إزمايل ​في مناولة ⁠شحنات ⁠عسكرية وإمدادات وقود للجيش الأوكراني.

وذكرت الوزارة أن ⁠قواتها قصفت سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج إلى ميناء ‌أوديسا في البحر الأسود.