الذهب يستقر والفضة تتراجع في تداولات الخميس

لم يطرأ تغير يذكر ​على أسعار الذهب في بداية جلسات التداول الآسيوية ‌اليوم ​الخميس مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4177 دولارا.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة غدا الجمعة.

وأظهرت بيانات صادرة ‌أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس آب، وأن ضغوط ‌الأسعار كانت أكثر اعتدالا في الشهر السابق مما ‌أعلن سابقا. وارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة عقب صدور ‌البيانات، لكنها ختمت ‌التداول على انخفاض.

قلصت البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكتوبر ​تشرين الأول، لكن ‌المتداولين يرون ​احتمالا بنسبة 87 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا.

من ناحية أخرى، اجتذب قطاع التعدين في مصر خطط استثمار بمئات الملايين من الدولارات هذا الأسبوع مع سعي الشركات للتنقيب ‌عن الذهب والمعادن الأخرى في بلد يُنظر إليه على أنه أحد ​أقل البلدان استكشافا لهذه الموارد في أفريقيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 60.17 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1704.95 دولار، ونزل البلاديوم ​0.4 بالمئة إلى 1200.85 ‌دولار.