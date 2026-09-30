ميلوني تواجه تصويتاً حاسماً في مجلس النواب الإيطالي

بدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مداولاته النهائية بشأن خطط رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لإقرار قانون انتخابي جديد يمكن أن يساعد ائتلافها اليميني على تأمين أغلبية برلمانية أخرى.

وينص مشروع القانون على منح الفائز في الانتخابات البرلمانية "مكافأة أغلبية" (مقاعد إضافية)، وذلك بهدف معلن يتمثل في تشكيل حكومات أكثر استقرارا في روما.

ويثير الإصلاح الأخير جدلا واسعا، إذ يمنح شركاء الائتلاف مكافأة كبيرة تتمثل في مقاعد إضافية في البرلمان إذا حصلوا على 42% على الأقل من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع إجراء تصويت حاسم في مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدنى في البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع القانون في منتصف سبتمبر الجاري.

وأعلنت ميلوني أنها ستربط التصويت على المشروع المثير للجدل بتصويت على الثقة لحكومتها، وإذا خسرت هذا التصويت، فإن ذلك سوف يعجل بإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات برلمانية في العام المقبل، رغم عدم تحديد موعد دقيق لها.

وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بالسعي إلى منح حزبها "إخوة إيطاليا" ميزة غير عادلة.