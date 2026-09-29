روبيو: "طرف أجنبي" وراء استهداف قاعدة جوية بريطانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية، "تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي"، دون الإفصاح عن تفاصيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وخلال مقابلة تلفزيونية، ذكر روبيو إيران بالاسم، مشيراً إلى أنها هددت باستهداف المصالح الأمريكية، غير أنه لم يحمّلها مسؤولية الحادث الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري بشكل مباشر. ونفت طهران بشدة أي علاقة لها بالحادث.

ووصف روبيو الأحداث التي شهدها محيط قاعدة "راف فيرفورد" في مقاطعة جلوسترشير بأنها "تمثل وضعا بالغ الخطورة"، وأعرب عن شكره للسلطات البريطانية على استجابتها، واصفاً إياها بأنها كانت "متعاونة ومفيدة للغاية".

وأشار كذلك إلى أن هناك "كثيرين منزعجون" بعد الإفراج بكفالة عن خمسة مشتبه بهم اعتُقلوا على خلفية المخطط المزعوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه "فوجئ" بإطلاق سراح المجموعة.

واحتُجز البريطانيون الخمسة للاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب يوم الأحد، بعد العثور على ثلاث شاحنات قرب قاعدة "راف فيرفورد"، التي استخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران.