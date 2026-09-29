ترامب ينفي تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية

نفى الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئا"، وذلك ردا على تقرير لموقع ⁠أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات "ملموسة" من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير أكسيوس هوية المسؤولين الأمريكيين.

وأفادت شبكة سي.إن.إن أيضا، نقلا عن مسؤول ‌أمريكي لم تذكر اسمه، بأن ترامب مستعد ‌لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة ‌في إطار اتفاق نهائي، ‌بشرط أن تعرض طهران "تقدما ملموسا" بشأن القضية النووية.

فيما قال مسؤولون من ⁠الولايات المتحدة وإيران إن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء أمس الاثنين في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل سبعة أشهر.