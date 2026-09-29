ناقوس الخطر يدق.. 8.3 ملايين لاجئ ونازح مهددون بفقدان المساعدات

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك ما يقرب من 8.3 ملايين من اللاجئين والنازحين قسرا دون سبيل للحصول على مساعدات هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار.

وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، وذلك في أعقاب ⁠تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى للمساعدات.

وأفاد تقرير جديد للمفوضية بأنها تواجه فجوة تمويلية قدرها 5.789 مليارات دولار، بعد انخفاض الأموال المتاحة لها بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2024 و2025.

وحتى يوليو، لم تتلق المفوضية سوى 32 بالمئة من مبلغ 8.505 مليارات دولار الذي طلبته ‌لعام 2026، في حين لا يزال عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية على مستوى العالم قريبا من مستويات قياسية مرتفعة.

وتتوقع المفوضية أن يصل عدد السكان المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، ‌ارتفاعا من 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.

وقالت المفوضية في ‌تقريرها المؤلف من 26 صفحة والذي يحدد تأثير تخفيضات الميزانية على تسجيل اللاجئين وبرامج حماية ‌الأطفال والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم ‌على النوع الاجتماعي "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل".

وحذرت المفوضية من أن انخفاض التمويل يؤدي تدريجيا إلى تآكل نظام الحماية، إذ يفاقم خطر بقاء اللاجئين بدون وثائق وترك ​الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ‌بدون الدعم الذي يحتاجونه.