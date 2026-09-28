الكونغو.. إصابات إيبولا تتجاوز 8000 حالة

أظهرت ​بيانات حكومية اليوم الاثنين ‌أن ​عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز للمرة الأولى 8000 ⁠حالة منذ بدء التفشي المستمر في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.

وأشار أحدث ‌تقرير للوضع صادر عن معهد الصحة العامة ‌إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى ‌8067 حالة، فيما ‌بلغ عدد ‌الوفيات 3901.

وصار هذا التفشي، الناجم ​عن ‌السلالة ​بونديبوجيو من فيروس إيبولا، ⁠الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ الكونغو ​بعدما ⁠تجاوز أثر تفشي ⁠المرض بين عامي 2018 و2020.

ولا يسبقه ⁠سوى تفشي إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أصاب أكثر من 28600 ‌شخص وأودى بحياة أكثر من ​11 ألفا في غينيا وليبيريا وسيراليون.