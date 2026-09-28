وفاة زوجة مهاتير محمد أطول رؤساء وزراء ماليزيا بقاء في المنصب

أعلن مكتب مهاتير محمد رئيس الوزراء الأطول ​بقاء في المنصب في تاريخ ماليزيا وفاة زوجته سيتي ‌حسمة محمد ​علي الناشطة في مجال الصحة العامة اليوم الاثنين عن 100 عام.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

* قال مكتب مهاتير إن مراسم جنازة ستقام مساء اليوم الاثنين، على أن تدفن سيتي حسمة بمقبرة في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا، دون تقديم مزيد ⁠من التفاصيل.

* قدم رئيس الوزراء أنور إبراهيم التعازي في وفاة سيتي حسمة، وقال إنها ستحظى بجنازة رسمية مع كامل مراسم التكريم الحكومية.

* ذكر أنور في بيان "ستواصل الأمة ‌تذكر صورتها كأم حانية وتقدير إسهاماتها وخدماتها".

* ينسب إلى زوجها مهاتير محمد، البالغ من العمر 101 عام، على نطاق واسع الفضل ‌في تحديث ماليزيا. وشغل منصب رئيس الوزراء ‌لفترتين تجاوز مجموعهما عقدين.

* أصبح أكبر رئيس وزراء سنا في ‌تاريخ البلاد عام 2018 ‌بعدما عاد من التقاعد للإطاحة برئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق، لكن فترته الثانية في ⁠المنصب انتهت بعد أقل من عامين إثر انهيار ائتلافه الحاكم في 2020 وسط صراعات سياسية داخلية.

* التقى مهاتير بسيتي حسمة ​عندما كانا ⁠يدرسان الطب ⁠في سنغافورة أواخر أربعينيات القرن الماضي. وأنجب الزوجان، اللذان احتفلا في أغسطس بمرور 70 عاما على زواجهما، سبعة أبناء، من بينهم ⁠رجل الأعمال مخزني مهاتير، والناشطة الاجتماعية مارينا مهاتير، والسياسي مخريز مهاتير.

* كانت سيتي حسمة تحظى بشعبية، واشتهرت بتواضعها وحسها الفكاهي، في تباين مع أسلوب زوجها المعروف بالشدة والحدة.

* كانت أول امرأة تعين مسؤولة طبية في ولاية قدح، ‌موطن مهاتير، كما دعمت، بصفتها زوجة مسؤول سياسي، قضايا صحة الأمهات وتنظيم الأسرة إلى ​جانب قضايا اجتماعية أخرى.

* وصفها مهاتير محمد في السابق بأنها الدعامة الأساسية لنجاحه، وقال إنه كان معجبا بإصرارها على نيل شهادة جامعية، وهو أمر كان نادرا بين نساء عرقية الملايو ​آنذاك.