وفاة زوجة مهاتير محمد أطول رؤساء وزراء ماليزيا بقاء في المنصب

أعلن مكتب مهاتير محمد رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ ماليزيا وفاة زوجته سيتي حسمة محمد علي الناشطة في مجال الصحة العامة اليوم الاثنين عن 100 عام.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
* قال مكتب مهاتير إن مراسم جنازة ستقام مساء اليوم الاثنين، على أن تدفن سيتي حسمة بمقبرة في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
* قدم رئيس الوزراء أنور إبراهيم التعازي في وفاة سيتي حسمة، وقال إنها ستحظى بجنازة رسمية مع كامل مراسم التكريم الحكومية.
* ذكر أنور في بيان "ستواصل الأمة تذكر صورتها كأم حانية وتقدير إسهاماتها وخدماتها".
* ينسب إلى زوجها مهاتير محمد، البالغ من العمر 101 عام، على نطاق واسع الفضل في تحديث ماليزيا. وشغل منصب رئيس الوزراء لفترتين تجاوز مجموعهما عقدين.
* أصبح أكبر رئيس وزراء سنا في تاريخ البلاد عام 2018 بعدما عاد من التقاعد للإطاحة برئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق، لكن فترته الثانية في المنصب انتهت بعد أقل من عامين إثر انهيار ائتلافه الحاكم في 2020 وسط صراعات سياسية داخلية.
* التقى مهاتير بسيتي حسمة عندما كانا يدرسان الطب في سنغافورة أواخر أربعينيات القرن الماضي. وأنجب الزوجان، اللذان احتفلا في أغسطس بمرور 70 عاما على زواجهما، سبعة أبناء، من بينهم رجل الأعمال مخزني مهاتير، والناشطة الاجتماعية مارينا مهاتير، والسياسي مخريز مهاتير.
* كانت سيتي حسمة تحظى بشعبية، واشتهرت بتواضعها وحسها الفكاهي، في تباين مع أسلوب زوجها المعروف بالشدة والحدة.
* كانت أول امرأة تعين مسؤولة طبية في ولاية قدح، موطن مهاتير، كما دعمت، بصفتها زوجة مسؤول سياسي، قضايا صحة الأمهات وتنظيم الأسرة إلى جانب قضايا اجتماعية أخرى.
* وصفها مهاتير محمد في السابق بأنها الدعامة الأساسية لنجاحه، وقال إنه كان معجبا بإصرارها على نيل شهادة جامعية، وهو أمر كان نادرا بين نساء عرقية الملايو آنذاك.