الهند.. مقتل 62 شخصاً على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، مقتل 62 شخصا على الأقل جراء أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وقالت حكومة الولاية إن 46 شخصا أصيبوا، كما تضرر أكثر من ألف منزل، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت ثلاثة أيام في حدوث فيضانات بعدة مناطق.

وأغلقت المدارس، اليوم الاثنين، في أجزاء من الولاية، من بينها العاصمة لكناو، بينما نقلت فرق الإنقاذ السكان من المناطق التي غمرتها المياه إلى أماكن أكثر أمانا.

كما نصحت السلطات السكان بتجنب السفر غير الضروري عبر المناطق التي غمرتها المياه، والابتعاد عن الأنهار والجداول ومجاري تصريف المياه.

وقال العالم البارز في مركز الأرصاد الجوية الإقليمي في لكناو، أتول كومار سينج، إنه من المتوقع أن تتراجع حدة هطول الأمطار اعتبارا من اليوم الاثنين مع ضعف المنخفض الجوي فوق خليج البنغال.

وأضاف سينج أنه من المحتمل أن يستمر هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الشرقية والغربية من الولاية حتى يوم غد الثلاثاء.

كما تضررت ولاية أوديشا شرقي البلاد بالفيضانات، حيث تم إجلاء أكثر من 75 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا، وفقا لما ذكره مسؤولون.