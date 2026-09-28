"بولو" يقترب من المكسيك.. قتيلان و3 مفقودين وتحذيرات من فيضانات

تسبب إعصار بولو القادم من المحيط الهادئ في مقتل شخصين على الأقل في المكسيك حتى قبل وصوله إلى اليابسة، حسبما قالت السلطات المحلية يوم الأحد، في الوقت الذي تتجه فيه العاصفة القوية نحو شبه جزيرة باها كاليفورنيا.

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو غرب البلاد في أعقاب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، وفقا لسلطات الحماية المدنية.

ومن المتوقع أن يصل بولو إلى اليابسة في ولاية باها كاليفورنيا سور بشمال غرب المكسيك كإعصار مساء اليوم الاثنين.

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، كانت العاصفة تتجه نحو الساحل يوم الأحد كإعصار من الفئة الثالثة على مقياس من خمس مستويات، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها حوالي 205 كيلومترات في الساعة.

وفي ذلك الوقت، كان بولو على بعد حوالي 450 كيلومترا جنوب غرب الوجهة السياحية الشهيرة كابو سان لوكاس.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من بلدية مولاجي، مما يجلب أمطارا غزيرة وخطر حدوث فيضانات مفاجئة.

وقد تم مطالبة السكان بالبقاء داخل المنازل قدر الإمكان والمتابعة الدقيقة لتعليمات سلطات الحماية المدنية. ومن المتوقع أن يعبر بولو شبه الجزيرة من الغرب إلى الشرق.

وفي هذه الأثناء، تسبب الإعصار نولو في حدوث فيضانات في أجزاء من هاواي خلال يوم الأحد أثناء مروره بالجزر.

وتشكلت عاصفة استوائية أخرى، أطلق عليها اسم راشيل، قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك على المحيط الهادئ يوم الأحد. ويتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تشتد راشيل لتتحول إلى إعصار يوم الأربعاء المقبل وتتجه قبالة الساحل.

وساهم نمط ظاهرة النينيو القوي بشكل خاص في موسم أعاصير غير عادي هذا العام. وتكونت تسعة أعاصير بالفعل في المحيط الهادئ، بما في ذلك ثلاثة وصلت إلى أعلى مستوى من الفئة الخامسة، في حين لم تتشكل أي أعاصير في المحيط الأطلسي حتى الآن هذا الموسم.

ويمتد موسم الأعاصير في شرق المحيط الهادئ والأطلسي رسميا حتى 30 نوفمبر.