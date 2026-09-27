مقتل 19 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال

ذكرت السلطات أن ​أمطارا غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات ‌أرضية ​في أجزاء من الهند ونيبال المجاورة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وفقد 10 عمال وارتفاع منسوب الأنهار ليتجاوز مستويات الخطر.

وفي ولاية أوتار ⁠براديش الهندية، ذكرت السلطات في بيان صدر أمس السبت أن 15 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون خلال 48 ساعة الماضية، بينما ‌تضرر 117 منزلا.

وأثرت الأمطار الغزيرة والعواصف على 63 منطقة، حيث سجلت الولاية خلال 24 ‌ساعة حتى أمس السبت سقوط 19 ‌مثلا لمعدل الأمطار المعتاد في يوم واحد.

وفي نيبال ‌لقي أربعة حتفهم، ‌وهم ثلاثة أطفال وامرأة، بعد أن دفن انهيار أرضي منزلهم ​بينما كانوا ‌نائمين بقرية ​نيشي خولا في منطقة باجلونج، ⁠حسبما ذكر كريشنا براساد أتشاريا أكبر مسؤول إداري في المنطقة.

وقال مسؤولون معنيون برحلات التنزه الجبلية ​إن ⁠10 عمال نيباليين ⁠صاروا في عداد المفقودين بعد أن دفن انهيار جليدي معسكر القاعدة في جبل هيملونج هيمال ⁠الذي يبلغ ارتفاعه 7126 مترا ويقع في منطقة مانانج الشمالية.

وكان العمال ينصبون الخيام للمتسلقين الأجانب، الذين لم يكونوا موجودين عند وقوع الانهيار الجليدي.

وحذرت السلطات النيبالية من احتمال ‌حدوث فيضانات مفاجئة في 49 من أصل 77 منطقة في ​البلاد، حيث يواجه أكثر من نصفها مخاطر عالية من الفيضانات أو الفيضانات المفاجئة مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها.