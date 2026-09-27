اليونان.. 6 وفيات إثر انفجار دمر مبنى في أثينا

أكدت إدارة الإطفاء في اليونان ​أمس السبت أن ستة أشخاص لقوا حتفهم ‌بعد ​انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة سياحية بوسط أثينا إثر انفجار رجح رئيس بلدية العاصمة أن يكون مرتبطا بشبكة الغاز.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين.

وأفاد فاسيليس فاثراكويانيس المتحدث باسم ⁠إدارة الإطفاء بأن فرق الطوارئ، مدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب إنقاذ وكاميرات وأجهزة استشعار، عثرت على جثث الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم.

وكانت الفرق تبحث عن زوجين ‌مسنين يقيمان في إحدى الشقق، إلى جانب أربعة سياح كانوا يقيمون في شقة أخرى.

وانتقلت وحدة التحقيق الجنائي التابعة ‌لإدارة الإطفاء إلى الموقع لتحديد سبب الانفجار بعد ‌تلقي بلاغات عن انبعاث رائحة غاز في المنطقة ‌التي تضم فنادق ووحدات ‌سكنية مخصصة للإيجار قصير الأجل.

وقال مصدر في الشرطة إن السياح الأربعة، ​وهم زوجان أمريكيان، كان ‌من المقرر ​أن يغادروا مكان إقامتهم ⁠للحاق برحلة جوية من مطار أثينا الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، لكنهم لم يحضروا.

وظلت سيارات الإسعاف على أهبة ​الاستعداد ⁠اليوم لنقل ⁠الجثث إلى المستشفى من أجل التعرف على هويات أصحابها.

وكتبت كيمبرلي جيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، على موقع إكس "أشعر ⁠بحزن عميق لنبأ موت أربعة مواطنين أمريكيين في الانفجار الذي وقع أمس في وسط أثينا".

ودمر الانفجار الذي وقع يوم الجمعة مبنى في حي بلاكا، بالقرب من بعض أشهر المعالم السياحية في أثينا، ومنها ‌الأكروبوليس ومعبد زيوس، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر وسيارات وتناثر الأنقاض ​والزجاج المحطم لمسافة تصل إلى ثلاثة مربعات سكنية.

وتحول المبنى إلى كومة من المعادن الملتوية والبلاط المهشم والكتل الخرسانية تتناثر بينها أغراض منزلية وملابس.