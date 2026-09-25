استقرار الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي





سجل الطلب على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة استقرار غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة لم يشهد تغييرا خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر1% في الشهر السابق.

جاء استقرار الطلب خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلب على معدات النقل، وارتفاعه في القطاعات الأخرى.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 3ر0% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% في يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.

وشهد الطلب على المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع الطلب على المشغولات المعدنية بشدة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق الشركات، بنسبة 6ر0% في أغسطس بعد قفزة بلغت 4ر1% في يوليو.