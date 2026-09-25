بوتين: جميع مقترحات السلام بشأن أوكرانيا مطروحة على الطاولة





​نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الجمعة إن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة مع أوكرانيا لا تزال مطروحة ⁠على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها.

وقال بوتين لصحفيين من ‌روسيا إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية ‌التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا ‌استهدفتالعاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع.

وذكر الرئيس الروسي ‌أن أوكرانيا شنت ‌هجمات استفزازية، وعليها الآن أن تدفع الثمن.

وقال بوتين للصحفيين "هم ​من بدأوا ‌ذلك. ​في كل مكان، وعلى ⁠كل جبهة. هل هذه ألعاب أم لهو أطفال؟".

وأضاف "لذلك ينبغي أن يشعروا بالضربات ​الروسية ⁠الانتقامية، ⁠وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر من أجل تحقيق مكاسب ⁠لن تجدي نفعا؛ بل لن تزيدهم إلا سوءا".

وأشار إلى أن هذه الأعمال هي السبب وراء دعوات أوكرانيا لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات.

وقال "كلها مطروحة ‌على الطاولة. كل شيء ممكن... لكن بعد ​كل ما فعلوه، سيتعين علينا أن نفكر مليا في ما ينبغي أن نفعله ردا على ذلك".