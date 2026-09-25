الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط صعود الدولار وتأثيرات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ​انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد ‌التوقعات ​بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4270.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، ونزل ⁠بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4304.80 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، ‌مما يجعل المعادن المسعرة به أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال اثنان من صانعي السياسة في البنك ‌المركزي الأمريكي إن البنك سيضطر على الأرجح لرفع ‌الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم المرتفع بشكل غير ‌مقبول. ويأتي هذا بعد ‌أسبوع من قيام البنك برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعلى الرغم ​من أنه عادة ‌ما ينظر ​للذهب على أنه وسيلة للتحوط ⁠في أوقات التضخم المرتفع فإن زيادة الفائدة تحد من الطلب عليه بالنظر لأنها تدعم جاذبية الأصول التي تدر ​عوائد.

وأظهرت ⁠بيانات أن ⁠الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي قريبة من أدنى مستوياتها في 57 ⁠عاما، مما يشير إلى أن سوق العمل استعادت زخمها بعد معاناة خلال معظم فصل الصيف، وأنها تتجاوز العوامل المعاكسة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 63.58 دولار، واستقر البلاتين عند 1749.61 دولار، وانخفض البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1257.70 ‌دولار.