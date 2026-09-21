بريطانيا.. اضطراب حركة الطيران بسبب عطل فني

شهدت حركة الطيران من وإلى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وشمال انجلترا اضطرابا اليوم الاثنين نتيجة لحدوث عطل فني.

وقالت هيئة الطيران الوطنية في بيان إن مهندسيها يواصلون التحقيق في الأمر بمركز بريستويك في اسكتلندا.

وأضافت أن المطارات بجنوب مانشستر، بما في ذلك من وإلى لندن" لم تتأثر بصورة كبيرة" على الرغم من أن الرحلات الجوية المتجهة شمالا والرحلات المغادرة من مطارات اسكتلندا تواجه حاليا بعض التأخير.

وقالت الهيئة إن الاضطراب ليس له صلة بالعطل الذي أدى لإلغاء أكثر من 2000 رحلة من وإلى المملكة المتحدة منذ أسبوعين.