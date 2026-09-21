إندونيسيا... استمرار البحث عن 123 مفقوداً إثر غرق سفينة في بحر جاوة

تواصل الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، عملياتها من أجل العثور على 123 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بعد غرق السفينة "كيه إم فيرجو ترانسبورت" في بحر جاوة، قبل تسعة أيام.

وجاء تأكيد رئيس الوكالة الوطنية، محمد شافعي، بعد تأكيد انتشال غواصي "فريق باسارناس الخاص" لجثتي ضحيتين ذكرين، من داخل حطام السفينة الغارقة، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وذكر شافعي في بيان صدر عنه، أنه تم نقل الضحيتين على الفور بواسطة مروحية إلى مطار "سيامسودين نور" في بانجاربارو بجنوب كاليمانتان، لإتمام إجراءات التعرف على الهوية.

وبعد اكتشاف الضحيتين الجديدتين، يرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم وإجلاؤهم حتى ظهر اليوم الاثنين، إلى 120 شخصا، بواقع 108 ناجين و12 قتيلا.

وكانت السفينة "كيه إم فيرجو ترانسبورت" تقل 243 شخصا عندما كانت تقوم برحلة من سورابايا في إقليم جاوة الشرقية، إلى بانجارماسين في إقليم كاليمانتان الجنوبية، عند انطلاقها في 12 سبتمبر الجاري.