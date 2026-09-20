ميلوني: سنحظر النقاب في المدارس ونفرض حداً للطلاب الأجانب بالفصول

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ​اليوم الأحد إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب ‌في ​المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، مما يجعل الهجرة ⁠قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة.

ولا يزال اندماج المهاجرين، ولا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسية والمجتمع الإيطاليين. ‌وغالبا ما تثير النقاشات المتعلقة بالدين والاندماج الثقافي وقوانين الجنسية وسياسات الهجرة انقساما في الرأي العام.

وقالت ميلوني ‌في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إخوة ‌إيطاليا "سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء مشروع قرار ‌يحدد قانونا حدا أقصى لعدد ‌الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. ويُلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب ​الأجانب الذين يواجهون ‌صعوبات كبيرة ​في الاندماج داخل النظام التعليمي ⁠بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس".

وأضافت "إذا كان هناك طفل واحد فقط في الفصل لا يفهم ​اللغة الإيطالية، ⁠فمن المرجح ⁠أن يتمكن هذا الطفل من تعلم اللغة والاندماج سريعا بمساعدة زملائه في الفصل والمعلمين. لكن إذا زاد عدد ⁠الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، أو حتى أصبحوا الأغلبية، فإن هذا لم يعد اندماجا وإنما إهمال".

ولم تحدد ميلوني العدد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل.

وتشير بيانات مؤسسة آي.إس.إم.يو البحثية إلى أن الطلاب ‌غير الإيطاليين يمثلون 11.6 بالمئة من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من ​12 طالبا من كل 100.

وقالت ميلوني "يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة. ولا يجوز لأحد في إيطاليا أن يفرض على شابة إخفاء ​نفسها".