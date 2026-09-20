انتخابات روسيا تدخل اليوم النهائي للتصويت

دخلت الانتخابات البرلمانية التي ​وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب ‌في ​أوكرانيا يومها الثالث والنهائي اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه إنه لا يتساهل مع المعارضة.

من المرجح أن يصور الكرملين التصويت لاختيار أعضاء مجلس الدوما، ⁠وهو الأول منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، على أنه دليل على الدعم الشعبي لسياسات بوتين وللحرب التي دخلت ‌عامها الخامس دون مؤشرات في الأفق على نهايتها قريبا.

وجرى منع معظم المناهضين للحرب من الترشح. وعبر مرشحون ‌تمكنوا من خوض المنافسة من حزب يابلوكو الحر ‌عن خشيتهم على حريتهم بعد أن صدرت أحكام بالسجن ‌لمدد طويلة بحق ‌اثنين من كبار قادة الحزب قبل الانتخابات بسبب تعليقات اعتبرتها السلطات غير ​قانونية. ولم يتمكن هذا ‌الحزب من ​الحصول إلا على نسبة ضئيلة ⁠من الأصوات في السنوات القليلة الماضية، لكنه أمل في استغلال حالة الإرهاق العامة لدى الناس من الحرب.

واتهم بوتين ​يوم ⁠الجمعة أوكرانيا بمحاولة ⁠التدخل في الانتخابات، وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه بهجوم أوكراني على منزل مسؤولة انتخابية في الجزء ⁠الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوروجيا الأوكرانية أسفر عن مقتلها.

وأعلن مسؤولون انتخابيون في روسيا أمس السبت ‌تعرض نظام التصويت الإلكتروني في موسكو لهجوم إلكتروني. ورفضت كييف، التي علقت الانتخابات ​بموجب الأحكام العرفية، الانتخابات الروسية ووصفتها بأنها "انتخابات صورية".

من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، وستظهر النتائج شبه الكاملة غدا الاثنين.