ترامب يدافع عن مساهمة ملياردير روسي في تكاليف حفل زفاف ابنه

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساهمة ملياردير روسي، تربطه علاقات بالكرملين، في تكاليف حفل زفاف ابنه دونالد ترامب الابن.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، عندما تم سؤاله عما إذا كان من المناسب لابنه قبول المال، قال: "إنه أمر مسموح به تماما".

وأضاف ترامب "لكن أفهم أنه أعاد المال له".

وقال ترامب إنه سمع أن ابنه لم يكن يريد قبول المال في المقام الأول.

وأضاف ترامب أن "شخصا يعرفه، اعتقد صديقا له أقام له حفل زفاف. إنه أمر شائع للغاية".

وأشار ترامب إلى أنه هو نفسه استضاف حفلات زفاف للعديد من الأشخاص، بما في ذلك في منتجع مار- إيه- لاجو في فلوريدا.

وكانت بيتينا، الزوجة الجديدة لدونالد ترامب الابن قد أكدت أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر مايو الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي منشور على صفحتها بمنصة إنستغرام صباح يوم الإثنين الماضي حمل توقيع الزوجين، قالت بتينا ترامب إن ذلك الشخص، ويدعى عمر كريمليف، هو "صديق عزيز" وقد "استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا".

وكان موقع بروبابليكا الاستقصائي غير الربحي قد أفاد يوم الإثنين الماضي أن حفل الزفاف الذي جمع بين ترامب الابن وسيدة المجتمع بيتينا أندرسون في جزر البهاما قد تم تمويله بشكل كبير من قبل كريمليف، وهو ملياردير روسي يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة.