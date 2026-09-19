انهيار شبكة الكهرباء في كوبا مجدداً والظلام يعم الجزيرة

تعرضت شبكة الكهرباء ​في كوبا لانهيار تام يوم الجمعة، مما أغرق البلاد ‌في الظلام ​وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي.

وقالت السلطات إن انهيار الجمعة نجم عن عطل في خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي بوسط كوبا وقع في ⁠حدود الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأكد فيليكس إسترادا المسؤول في الاتحاد الوطني للكهرباء في كوبا (يو.إن.إي) "يجري الآن تطبيق بروتوكولات للبدء في استعادة النظام تدريجيا".

وعادت الكهرباء إلى عدد محدود من ‌الأحياء المتفرقة في هافانا بحلول وقت متأخر من المساء، لا سيما حول المستشفيات، لكن معظم المدينة ظل غارقا تماما في الظلام ‌تحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار.

ولم يكن لانقطاع ‌الكهرباء على مستوى البلاد، وهو الأحدث ضمن ما لا يقل ‌عن ستة انهيارات جزئية ‌أو كاملة للشبكة منذ يناير، وقع كبير في بلد اعتاد سكانه ​على قضاء ساعات ‌طويلة، بل وأيام في ​بعض الأحيان، دون كهرباء.

وكان كثير ⁠من سكان العاصمة هافانا المنهكين بلا كهرباء بالفعل عندما وقع الانهيار.

وقال فرانك لورينزو وهو من سكان هافانا ويبلغ 23 ​عاما ويستعد لقضاء ⁠ليلة طويلة ⁠يتصبب فيها عرقا ويضرب البعوض "أمس قضيت 24 ساعة بلا كهرباء. شغلوا الأنوار ساعة واحدة ثم انهارت الشبكة".

ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم ⁠في كوبا من ضغوط شديدة ناجمة عن نقص الوقود وتهالك البنية التحتية منذ سنوات، لكن حصارا نفطيا فرضته الولايات المتحدة وبدأ في يناير فاقم انقطاعات الكهرباء إلى حد كبير وأدى إلى تكرار انهيارات الشبكة بوتيرة أكبر.

وانهارت ‌الشبكة ثلاث مرات في يوليو، وامتدت منذ ذلك الحين انقطاعات الكهرباء الدورية ​إلى 30 ساعة أو أكثر في معظم أنحاء البلاد.

وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحصار النفطي الأمريكي، ووصفوه بأنه انتهاك للقانون الدولي، وحذروا من أن كوبا معرضة لأن تصبح "غزة صامتة" ​مع تزايد خطورة النقص ‌وانقطاعات الكهرباء.