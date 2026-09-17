سويسرا.. عاصفة عاتية تتسبب في أضرار بـ 1.2 دولار

أكدت رابطة التأمين السويسرية اليوم الخميس، أن عاصفة عاتية مصحوبة ببَرَد في حجم كرات الغولف في أواخر أغسطس تسببت في أضرار مؤمن عليها بصورة شخصية بقيمة مليار فرانك سويسري.

وقالت الرابطة إن الخسائر المؤمن عليها بصورة شخصية وصلت لأقل بقليل من مليار فرانك (نحو 2ر1 مليار دولار)، ونحو 80 % من هذا المبلغ على صلة بالسيارات.

ولا يشمل الرقم الأضرار التي لحقت بالمباني بما في ذلك الأسطح التي تغطيها برامج التأمين التابعة للمقاطعات.

وجلبت العاصفة التي بدأت في 28 أغسطس، رياحا عاتية وفي بعض المناطق بَرَدا ضخما عبر مجموعة واسعة من سويسرا بين بحيرة كونستانس وبحيرة جنيف.

وقالت الرابطة إن أكثر من مئة ألف سيارة تضررت على الأرجح.