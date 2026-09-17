رئيسة وزراء اليابان تجري تعديلاً وزارياً

أجرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي تعديلا وزاريا اليوم الخميس، حيث أبقت على عدد من الوزراء الرئيسيين لضمان الاستمرارية، كما ضمت وزيرا جديدا من الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا يعد أول تعديل وزاري يتم إجراؤه منذ أن تولت تاكايشي السلطة العام الماضي، كما أنه يأتي قبل عقد جلسة برلمانية استثنائية في أكتوبر المقبل. ويبدو أن تاكايشي تريد الحفاظ على منافسيها المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية بحزبها الليبرالي الديمقراطي، التي من المرجح أن تشهد إعادة انتخابها.

وقد أبقت تاكايشي على كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير المالية ساتسوكي كاتاياما ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي في مناصبهم.

وتولى هيروشي ناكاتسوكا الأمين العام السابق لحزب الابتكار الياباني منصب وزير الإصلاح التنظيمي، ليصبح أول وزير من الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم لتلقي خطابات الاستقالة من الوزراء قبل إجراء التعديل الوزاري.