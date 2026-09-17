لولا يطلب من ترامب "عدم التدخل" في انتخابات البرازيل

أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأربعاء أنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل "عدم التدخل في انتخابات البرازيل".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس اليساري كلمته الثلاثاء في هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد في نيويورك حيث قد يلتقي نظيره الأمريكي الذي يُعد حليفا لمنافسه في انتخابات أكتوبر المرشح اليميني فلافيو بولسونارو.

وقال لولا خلال جولة انتخابية في سيلانديا، وهو حي تسكنه أغلبية من الطبقة العاملة في العاصمة برازيليا "سأذهب إلى اجتماع الأمم المتحدة لأتحدث مع ترامب وأقول له: لا تتدخل في الانتخابات في البرازيل".

وأشار كارلوس بيكاليو كوزيندي، المسؤول في وزارة الخارجية البرازيلية، في وقت سابق الأربعاء إلى أنه لم يتم التخطيط لأي "اجتماع ثنائي محدد" يجمع بين لولا وترامب، لكنهما "سيلتقيان على الأرجح في الجمعية" كما حدث العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المنتجات البرازيلية في يوليو، وهو إجراء ندد به لولا باعتباره محاولة للتأثير على الانتخابات من خلال الضغط الاقتصادي.

وبدأت التوترات مع إدارة ترامب في العام 2025 حين طبّقت واشنطن موجتها الأولى من الرسوم الجمركية ضد البرازيل ردا على محاكمة الرئيس السابق اليميني وحليف ترامب جايير بولسونارو، والد فلافيو، الذي دين بمحاولة القيام بانقلاب.