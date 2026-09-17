ترامب يأمل في نهاية قريبة للحرب في إيران

أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة، وذكر تقرير إعلامي منفصل أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول ⁠الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الصراع.

ودخلت الحرب مع إيران شهرها السابع دون أن ‌تلوح نهاية قريبة في الأفق.

وقال موقع أكسيوس في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن لقاء ‌ترامب مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل ‌في نيويورك من المتوقع أن يركز على ‌خطط الولايات المتحدة ‌لاستراتيجية ما بعد الحرب.

واستند الموقع في تقريره إلى ما ​قالته مصادر ‌لم يذكر ​اسمها. وقال إن ترامب سيلتقي ⁠بقادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم ⁠ترد ⁠وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض على طلبات التعليق.

وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق أمس "حسنا، ⁠نأمل في أن نكون في طريقنا إلى نهاية الحرب".