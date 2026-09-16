فون دير لاين تدعو إلى إنشاء آلية على غرار الناتو

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى آلية على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتصدي بصورة أفضل لحوادث الطائرات المسيرة وأعمال التخريب والهجمات السيبرانية في أنحاء أوروبا، التي تُنسب مسؤولية كثير منها إلى روسيا.

وقالت فون دير لاين إن "أوروبا تحتاج إلى قائمة خطط خاصة بها لمواجهة التهديدات الهجينة. ونحتاج بصورة عاجلة إلى توافق بشأن كيفية التصدي لحوادث معينة"، ولا سيما تلك التي "تقع دون مستوى العدوان المسلح، لكنها تهدد أمننا القومي بوضوح."

وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الآلية ينبغي أن تكون مماثلة للمادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تتيح للدول التي ترى أن أراضيها معرضة لتهديد، طلب عقد اجتماعات طارئة.