نيبال.. زلزالان يضربان شمال غربي البلاد دون أضرار

أكدت السلطات في نيبال أن زلزالين متتاليين ضربا شمال غربي البلاد، اليوم الأربعاء.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

ووفقا للمركز الوطني لبحوث الزلازل، سُجلت الهزة الأولى بقوة 5ر4 درجات عند الساعة 151 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفاد المركز بوقوع الزلزال الثاني، بقوة 2ر4 درجات عند الساعة 428 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه أيضا قرب منطقة كالاي في مقاطعة موجو.

وشعر سكان مقاطعتي دولبا وجوملا المجاورتين بالهزتين أيضا. ولم ترد على الفور أي تقارير عن أضرار ناجمة عن الهزتين.

وتتعرض نيبال، التي تقع منطقة نشطة زلزاليا، لزلازل بصورة متكررة. ولا تزال المنطقة في حالة تأهب، فيما تواصل السلطات مراقبة وقوع أي هزات ارتدادية أو أضرار محتملة في المباني بالمناطق المتضررة.