فانس: الحرب في إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماماً خلال شهرين

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لصحيفة نيويورك بوست أن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل "مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين"، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي "مباشرة بعد" انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة أُجريت على متن الطائرة "إير فورس 2"، إن النظام الإيراني سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي للطاقة عالميا إلى "أكثر بكثير من 50% من مستواها الطبيعي".

وأضاف فانس: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق في قوله إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين... هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي".