الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء مع ​اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له ⁠في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا ‌احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار ‌السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن ‌وورش.

وقال فرانك والباوم محلل السوق في منصة التداول ‌ناجا دوت كوم "قد يؤدي ‌توجه متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب، في ​حين أن أي ‌تصريحات متساهلة قد ​تخفف من الرهانات على رفع ⁠أسعار الفائدة وتساعد المعدن على التعافي. ويراقب المتعاملون كذلك أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط".

وغالبا ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة ​للتحوط ⁠من التضخم، لكن ارتفاع ⁠أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة، وظلت أسعار ⁠النفط تحوم فوق 100 دولار للبرميل. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين تزيد أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على الأسعار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصدرت السعودية تحذيرات أمنية في مناطق متعددة، منها ‌مكة المكرمة ومدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، عقب أسبوع شهد هجمات شنها ​مقاتلون موالون لإيران، مما زاد انخراطها في حرب الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 دولار، في حين ​ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 ‌دولار.