الأمم المتحدة تحذر: تفشي إيبولا لا يزال "واسع النطاق"

أكد مسؤولون في ‌الأمم المتحدة ​اليوم الثلاثاء أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ‌لا يزال "واسع النطاق" وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب ‌عدة أشهر.

وذكر جوليان هارنيس، ‌المنسق الخاص للأمم ‌المتحدة لشؤون ‌إيبولا، خلال مؤتمر صحفي في ​جنيف "لا يزال ‌الوباء ​مميتا وواسع ⁠النطاق. وفي حين نشهد تقدما في بعض ​المناطق، ⁠فإن مناطق ⁠أخرى لا تزال تسجل ارتفاعا في ⁠عدد الحالات".

وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال ‌أوليفييه لو بولين من منظمة ​الصحة العالمية "من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة".