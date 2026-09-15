هولندا.. تعطل كبير لحركة القطارات بسبب "عمل تخريبي محتمل"

شهدت أجزاء من شبكة السكك الحديدية في هولندا، تعطلا كبيرا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت الشركة المسؤولة عن صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد، أنها تتعامل مع السبب وراء ذلك العطل باعتباره "عملا تخريبيا محتملا".

وقالت شركة "بروريل" في بيان لها، إنه قد "تم العثور على مواد تم وضعها - عمدا - على القضبان في العديد من المواقع، ما تسبب في حدوث أعطال في أنظمة دوائر المسار. ويبدو أن الأمر يتعلق بعمل تخريبي".

ولم تقدم الشركة تفاصيل بشأن طبيعة المواد التي تم العثور عليها على خطوط السكك الحديدية.

كما لم تتوفر أي مؤشرات فورية بشأن الجهة التي يشتبه في أنها المسؤولة عما يبدو "عملا تخريبيا".

ومن جانبها، أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية، أن خدمات القطارات في محيط مدن زفوله وديفينتر وأميرزفورت، بوسط البلاد، تأثرت بشدة خلال ساعة الذروة الصباحية.

وذكرت الشركة في رسالة وجهتها إلى المسافرين، أنه لم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه عودة خدمات القطارات إلى طبيعتها.

ووقعت الاضطرابات في اليوم الذي تعرض فيه الحكومة الهولندية ميزانيتها السنوية على البرلمان، وهو حدث يجذب آلاف الأفراد إلى لاهاي، من أجل مشاهدة موكب العائلة المالكة وهي تتجول في المدينة على متن عربات تجرها الخيول.