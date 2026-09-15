رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالتحذيرات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي

رحب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بالتركيز الجديد من مطوري التكنولوجيا الجديدة على المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي على العالم، حسبما ذكر مكتبه يوم أمس الاثنين.

وقال متحدث رسمي باسم بيرنام إن رئيس الوزراء يرى أنه "أمر جيد" أن يتحدث كبار المسؤولين في مجال الذكاء الاصطناعي علنا عن المخاطر التي قد تشكلها التكنولوجيا على الأمن العالمي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأكد داريو أمودي، رئيس شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، يوم السبت، أنه يشعر بالقلق من أن الذكاء الاصطناعي "يتقدم بوتيرة أسرع بكثير" منذ الصيف الماضي.

وقال أمودي إنه نظرا إلى وتيرة التطور، فإنه يخشى أن يصبح الذكاء الاصطناعي، خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا، قادرا على قيادة مجموعة يمكنها السيطرة على شبكة الإنترنت بالكامل.

وشارك رجل الأعمال، الذي تقف شركته وراء مساعد الذكاء الاصطناعي "كلود"، خطة من ثلاثة أجزاء لتطوير التكنولوجيا "بوتيرة متوازنة".

وحظي مقاله، الذي حمل عنوان "يجب أن نضبط وتيرة التطور"، بدعم قادة آخرين في القطاع، من بينهم رئيس "جروك" إيلون ماسك، والشريك المؤسس لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان.

وردا على سؤال بشأن التركيز الجديد في قطاع الذكاء الاصطناعي على سلامة هذه التكنولوجيا، قال المتحدث الرسمي باسم بيرنام: "يرى رئيس الوزراء أنه أمر جيد أن تتحدث الشركات التي تطور أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدما الآن بشكل علني عن المخاطر، إلى جانب الفرص التي توفرها التكنولوجيا".