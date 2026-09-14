رئيس وزراء كندا يعتزم إقامة "تحالف مميز" مع الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده لا تسعى للعضوية بالاتحاد الأوروبي ولكنها تريد إقامة "تحالف مميز" مع الاتحاد.

وقال أمس الأحد وفقا لتقارير إعلامية" نحن نتشارك نفس القيم، ولدينا نفس الأولويات ولدينا نفس نقاط القوة المتكاملة".

وكان كارني يعلق على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال صدر السبت الماضي. وقد نقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين وكنديين القول إن كارني يدرس احتمالية السعي "لعضوية مشاركة بالاتحاد الأوروبي". وجاء التقرير في ظل حرب تجارية بين كندا والولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي منفتح على اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأضافت أن المباحثات بين المسؤولين الكنديين والأوروبيين تجرى منذ أشهر، وأن الجانبين يدرسان كيفية تضمين كندا في السوق الأوروبية الموحدة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن المهمة.

ومن المقرر أن يتوجه كارني إلى أوروبا هذا الأسبوع، حيث سيتحدث أمام البرلمان الأوروبي.