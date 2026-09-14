سول وواشنطن تعتزمان إجراء محادثات دفاعية رفيعة المستوى

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء محادثات دفاعية دورية على مستوى رفيع هذا الأسبوع، وذلك في ظل دراسة سول خيار نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية..

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحوار الدفاعي المدمج بين كوريا والولايات المتحدة، الذي يجرى مرتين في السنة، سيعقد في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من الأربعاء إلى الجمعة، وفقا للوزارة.

وسيرأس المحادثات كيم هونج-تشول، نائب وزير الدفاع للسياسات، وجورج ليمور، نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لـ شرق آسيا، إلى جانب مسؤولين بارزين آخرين في قطاعي الدفاع والشؤون الخارجية.

وقالت الوزارة: "من المتوقع أن يناقش الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الأمنية المعلقة، بما في ذلك استعادة (سول) للسيطرة العملياتية في زمن الحرب، وموقف الدفاع المشترك، والتعاون في مجال بناء السفن."

ولم يحدد الحليفان التفاصيل، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يناقشا إمكانية نشر قوات عسكرية كورية جنوبية في مضيق هرمز وسط ضغوط من واشنطن على كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الموجهة لتأمين الممر المائي الحيوي.