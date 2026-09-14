ترامب يتجاهل تقريراً عن كيانات صينية ساعدت إيران قبل مقتل 3 جنود أمريكيين

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد ‌تقريرا ​يفيد بأن إيران حصلت على صور أقمار صناعية لقاعدة في الأردن من كيانات صينية قبل هجوم أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين هناك في يوليو. واستشهد تقرير نُشر في الآونة الأخيرة في صحيفة وول ⁠ستريت جورنال بمسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم بشأن الهجوم الذي وقع في الأردن.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتطرق إلى هذه المسألة في اجتماعه المرتقب ‌مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يرد ترامب بشكل مباشر، بل قام بدلا من ذلك بمساواة أنشطة ‌المراقبة التي تقوم بها الصين بتلك التي ‌تقوم بها الولايات المتحدة. وقال للصحفيين على متن طائرة ‌الرئاسة "إنهم يفعلون في ‌الأساس ما نفعله نحن. وعندما يقولون إن الصين تتجسس علينا، أقول لهم: ​أنتم محقون، ونحن نتجسس ‌عليهم أيضا".

ومن ​المتوقع أن يلتقي الرئيسان ⁠الصيني والأمريكي في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر، على الرغم من أن الصين لم تؤكد رسميا بعد ​أن ⁠الاجتماع سيُعقد. وأكد ترامب ⁠أمس الأحد مجددا أن علاقة جيدة تربطه بنظيره الصيني. وقال ترامب أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد زيارة لأيرلندا ⁠في مطلع الأسبوع "أعتقد أنه تصرف بشكل معقول، ونحن نتصرف بشكل معقول".

وذكر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا الكشف عن هوية الكيانات الصينية ‌التي زودت إيران بالصور، ولم يزعموا تورط بكين بشكل مباشر. وبدت تعليقات ​ترامب متسقة مع جهود الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة للتخفيف من حدة التوترات الواسعة النطاق بين واشنطن وبكين، على الرغم من إحباط الولايات المتحدة إزاء العلاقات ​الوثيقة التي تربط بكين ‌بطهران.